اليورو يرتفع من أدنى مستوى في عدة أشهر وسط انتخابات مبكرة تلوح في أفق إيطاليا

جهينة نيوز

ارتفع اليورو من أدنى مستوياته في عدة أشهر يوم الاثنين بعدما رفض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تعيين واحد من منتقدي العملة الموحدة في منصب وزير الاقتصاد، مما زاد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة.

وصعد اليورو أكثر من 0.6 بالمئة إلى 1.1728 دولار متعافيا من أقل مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر عند 1.1646 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

كما زادت العملة الأوروبية الموحدة 0.8 بالمئة مقابل الفرنك السويسري والين الياباني لتتعافى من أقل مستوى في ثلاثة أشهر و11 شهرا على الترتيب.

وضغط حزب رابطة الشمال المنتمي لأقصى اليمين و حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات، وهما الحزبان اللذان يحاولان تشكيل ائتلاف في ايطاليا، من أجل تعيين باولو سافونا وزيرا للاقتصاد. والآن يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة بات أمرا حتميا.

رويترز