توقيع وثائق هامة تحدد مسار العلاقات بين الصين وروسيا

جهينة نيوز

أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني تشانغ خانخويي، تأمل الصين، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المخطط لها في حزيران/ يونيو، ستعطي دفعة للعلاقات الثنائية، وإن زعيمي روسيا والصين سيوقعان وثائق هامة للبلدين.

وقال مساعد الوزير في مؤتمر صحفي: "هذه هي الزيارة الأولى للرئيس بوتين إلى الصين بعد أن بدأ فترة ولايته الجديدة كرئيس لروسيا، وخلال هذه الزيارة أيضا سيكون الاجتماع الأول بين الزعيمين هذا العام".

وواصل المتحدث: "تأمل الصين في أنه خلال الجهود المشتركة للجانبين في الزيارة المرتقبة للرئيس بوتين تبرهن على وجود مستوى عال وتفرد العلاقات الروسية- الصينية وأن تكون مثمرة، وتعطي دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين".

وأضاف تشانغ، إن "القادة سيوقعان ويصدران وثائق مهمة تحدد مسار العلاقات الروسية الصينية، فضلا عن تحديد أولويات ومبادئ هذه العلاقات والتعاون الثنائي".

وجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات الودية تمتد إلى قرون، بالإضافة إلى شراكة في كثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

سبوتنيك