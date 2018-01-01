حارس ليفربول يتلقى تهديدات بالقتل بعد الخسارة مع ريال مدريد!

جهينة نيوز

تلقى حارس مرمى فريق ليفربول الإنكليزي، لوريس كاريوس، دعما من مدربه الألماني، يورغن كلوب، بعد الهزيمة أمام فريق ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن بعض مشجعي الفريق الأحمر يرفضوا التسامح معه.

وتحقق شرطة ميريسايد البريطانية، في تلقي كاريوس لتهديدات بالقتل، من جانب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وقال متحدث باسم الشرطة لصحيفة "ديلي تلغراف" أنها تتعامل مع هذا النوع من الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الجد البالغ"، وأنه سيتم التحقيق في أي مخالفة تم تحديدها.

وذكرت شرطة ميريسايد مستخدمي مواقع التواصل عبر الصحفية، بأن أي مخالفات بما في ذلك الاتصالات الخبيثة والسلوك التهديدي سيتم التحقيق فيها.

وكان لوريس كاريوس، صرح عبر حسابه على "تويتر" بأنه يعاني صعوبة في النوم، بعد هزيمة فريقه ليفربول، وتضييع حلم الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وغرد: "لم أنم حقا حتى الآن، لا تزال المشاهد تمر عبر رأسي مرارا وتكرارا، أنا آسف لزملائي في الفريق ولكل المشجعين، فأنا أعلم أنني أخطأت وخذلتكم جميعا، وأعلم أنه من المستحيل إعادة الزمن إلى الوراء".

وفاز فريق ريال مدريد على فريق ليفربول، في المباراة التي أقيمت الأحد 27 مايو/أيار الجاري، في كييف بأوكرانيا، بنتيجة 3-1، وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا، خروج اللاعب المصري محمد صلاح، عقب تعرضه لإصابة في كتف.