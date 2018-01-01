تأجيل حسم انتخابات كولومبيا الرئاسية

جهينة نيوز

أعلن المجلس الانتخابي الوطني في كولومبيا، اليوم الأحد، عن عدم فوز أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، ويتصدر ايفان دوكي وغوستافو بترو.

ووفقا للمجلس، عقب فرز 25.11 بالمئة من الأصوات، حصل دوكي على 41.8 بالمئة من الأصوات، وبترو على 24.11 بالمئة.

ويجب على المرشح للفوز في الجولة الأولى، الحصول على 50 بالمئة زائد صوت واحد، وإلا ستجرى جولة ثانية في 17 حزيران /يونيو.

وفي أول انتخابات منذ التوقيع على اتفاقية السلام في 2016 مع فارك، سيحدد الناخبون الشخصية التي ستحل محل الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي فاز بجائزة نوبل للسلام لإنهائه الصراع الذي استمر 50 عاما في كولومبيا.

سبوتنيك