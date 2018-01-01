224105 إلى امتحانات الثانوية.. التربية: توفير مختلف مستلزمات العملية الامتحانية

جهينة نيوز

انطلقت اليوم الإثنين امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة 2018 (الدورة الأولى) بفرعيها الأدبي والعلمي، وامتحانات الثانوية الشرعية، والثانوية المهنية،

وبين مدير الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن عدد المسجلين لامتحانات هذه الشهادات قد بلغ / 224105/ طلاب، منهم / 115305 / للفرع العلمي، و/ 75663/ للفرع الأدبي، و/ 1829/ للثانوية الشرعية، و/ 31308/ للثانوية المهنية بفروعها كافة، كما بلغ عدد المراكز الامتحانية / 1955/ مركزا، موزعة على الشكل التالي، / 938 / مركزا للفرع العلمي، و/644/ مركزا للفرع الأدبي، و/ 32/ مركزا للثانوية الشرعية، و/ 341/ للثانوية المهنية.‏

وأكد أن الوزارة عملت على إنجاز كافة مستلزمات العملية الامتحانية قبل بدء امتحانات التعليم الأساسي التي انتهت الخميس الماضي، مضيفا إن الوزارة وفي إطار عملها الدؤوب عملت على توافر مختلف مستلزمات العملية الامتحانية والتي يأتي في مقدمتها تأمين الأجواء الهادئة والمريحة للطلاب بعيدا عن أي تشويش أو أي سلبية، وفي الوقت ذاته وجوب التقيد بالتعليمات الامتحانية من قبل الطلاب والمراقبين لضمان امتحان آمن يحقق الغاية المرجوة منه.‏

وبين أن المطلوب من أبنائنا الطلاب الذين يذهبون اليوم لتقديم امتحاناتهم كل ما هو وارد في المنهاج الذي درسوه في كتبهم التي بين أيديهم خلال العام الدراسي، مؤكدا عدم الاستماع إلى الشائعات التي من شأنها زعزعة ثقتهم بالمؤسسة التربوية التي ينتمون إليها، وتشتيت تركيزهم. مشيرا إلى أن الأسئلة الامتحانية هي من المنهاج الذي درسوه، وتتناسب مع كافة المستويات العلمية والمعرفية والزمن المحدد للإجابة عنها.‏

وأوضح أن امتحانات اليوم للثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي ستكون مع مادة الفيزياء بالنسبة للفرع العلمي، وقضايا فلسفية ونفسية للأدبي، كما سيكون امتحان مادة اللغة العربية للفرعين الأدبي والعلمي يوم الخميس الحادي والثلاثين من أيار أي ثالث أيام الامتحان، وامتحان مادة الرياضيات يوم الأحد في الثالث من حزيران رابع أيام الامتحان، ومادة الجغرافية بالنسبة للفرع الأدبي. مضيفا أن الجديد في هذا البرنامج الامتحاني هو تقديم موعد الامتحان عن العام الماضي.‏

وأشار الى أن البرنامج الامتحاني قد صدر في وقت مبكر مما أتاح للطلاب فرصة التحضير الجيد، هذا بالإضافة لتحقيق فرصة البدء بعملية التصحيح دونما تأخير بغية إصدار النتائج بشكل يساعد الطلاب الذين يرغبون الدخول في امتحانات الدورة الثانية التحضير لهذه الدورة مبينا توزيع البرنامج الامتحاني على الشكل التالي:‏

الإثنين: 28/ 5/ 2018 مادة الفيزياء للفرع العلمي، ومادة قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية للفرع الأدبي والثانوية الشرعية.‏

الثلاثاء: 29/ 5 مادة اللغة الفرنسية للفرعين الأدبي والعلمي، وأيضا الثانوية الشرعية.‏

الخميس : 31/ 5 مادة اللغة العربية للفرعين الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية.‏

الأحد : 3/ 6 مادة الرياضيات للفرع العلمي، ومادة الجغرافية للفرع الأدبي وللثانوية الشرعية.‏

الإثنين: 4/ 6 مادة التربية الوطنية للفرعين الأدبي والعلمي، وللثانوية الشرعية.‏

الأربعاء: 6/ 6 مادة اللغة الإنكليزية للفرعين الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية.‏

الخميس: 7/ 6 مادة التربية الدينية للفرعين الأدبي والعلمي ، ومادة العقيدة الإسلامية للثانوية الشرعية .‏

الأحد : 10/ 6 مادة علم الأحياء للفرع العلمي، ومادة التاريخ للفرع الأدبي والثانوية الشرعية.‏

الثلاثاء : 12/ 6 مادة الكيمياء للفرع العلمي، ومادة القرآن الكريم ( التفسير وعلوم القرآن ) للثانوية الشرعية.‏

الأحد : 17/ 6 مادة الفقه واصول الفقه للثانوية الشرعية .‏

الإثنين : 18/ 6 مادة الحديث الشريف والمصطلح للثانوية الشرعية.‏

تبدأ الامتحانات الشفوية بالنسبة للثانوية الشرعية صباح يوم الثلاثاء 19 / 6/ 2018‏