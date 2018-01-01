الذهب يرتفع متأثراً بأسعاره العالمية.. الصاغة: الدولة حافظت على مخزونها رغم كل الظروف الطارئة

جهينة نيوز

قال نقيب الصاغة غسان جزماتي إن سورية بقيت محافظة على مخزونها من الذهب على الرغم من كل الظروف التي مرت بها البلاد، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالنظر إلى أن الذهب يعتبر من المعادن الأكثر قيمة في العالم، ناهيك عن كونه يحتفظ بقيمته لأنه يؤثر في السياسات النقدية، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي يعتمد في أغلبية الأحيان على أسعار الذهب صعوداً وهبوطاً.‏

وعن وسطي كميات الذهب الموجودة في سورية قال جزماتي إن من غير الممكن حصرها بدقة بالنظر إلى أن جزءاً منها محفوظ في مصرف سورية المركزي في حين تتشكل البقية من المقتنيات الشخصية للأفراد وهي عبارة عن كميات غير ممكنة الحصر أو التحديد تبعاً لكونها أملاكاً شخصية وتخضع للحماية القانونية ومن غير الممكن معرفتها إلا بناء على مبادرة من أصحابها.‏

أما بالنسبة للكميات الموثقة عالمياً من الذهب فأشار إلى أن هذه الكميات ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، تبلغ ما يقارب 184 ألف طن من الذهب، مبيناً أن هذه الكميات موجودة في خزائن البنوك المختلفة إلى جانب ما تشكله من الاحتياطيات الحكوميّة ناهيك عن مجموعات المقتنيات الشخصيّة، موضحاً أن المتر المكعب الواحد من الذهب يزن 19 طناً منه ما يعني في حال تذويب المخزون العالمي منها إنشاء طبقة بارتفاع متر واحد على طول ملعب كرة قدم.‏

وبالنسبة لأسعار الذهب عالمياً مؤخراً أشار نقيب الصاغة إلى أن الأسعار ارتفعت عالمياً بمقدار لا يقل عن 20 دولاراً للأونصة الواحدة، لافتاً إلى أن آخر سعر للأونصة وصل إلى 1305 دولارات، مبيناً أن هذا الارتفاع يعود إلى الإقبال على الذهب من قبل المستثمرين والمدخرين بسبب إلغاء القمة التي كانت مقررة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي ما يجعل الأمور -من وجهة نظر المدخرين والمستثمرين- مرشحة لمزيد من التصعيد ما يعني ارتفاع الأسعار أكثر وبالتالي جني الأرباح في حال البيع.‏

وعن أسعار الذهب محلياً بيّن نقيب الصاغة غسان جزماتي أن غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً سجل يوم أمس الأحد سعر 16300 ليرة مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 200 ليرة متأثراً بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 13971 ليرة، كما بلغ سعر الليرة الذهبية السورية 137 ألف ليرة، أما الأونصة الذهبية المحلية فقد وصل سعرها تأسيساً على سعر الغرام إلى 595 ألف ليرة، في حين سجلت الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قراطاً سعر 143 ألف ليرة، أما الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً فقد بلغ سعرها 137 ألف ليرة.‏