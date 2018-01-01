أبراج يوم الإثنين 2018/5/28 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/28: لديه احساس عالي وحدسه انفعالي، خياله واسع، يتعلق بالماضي، يميل للعلاقات الانسانية، طيب، أحياناً ينطوي على ذاته يؤدي إلى كآبة لكن بالعموم هو حذر وحس عملي عنده وعنده قوة ويميل للتفاصيل، سيتمكن من كسب الجهود، يلتقي بأشخاص مستعدين لمساعدته بالمشاريع، لا يضع نفسه بحال هجوم أو مواجهة، لديه تنقلات في من اجل العمل السنة، مشاكل ومصاعب لا تحل غير بالصمت، المفروض أن تكون السنة رواق قليلاً، كن جميلاً ترى الوجود جميلا، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: ما زلت مشغول في بحر النهار بما يتعلق بالديون يمكن أن تكون مطالبة بإعادة نظر بمال مشترك مع أطراف وتستعيد حق لك، ومن المساء وضعك أفضل تزداد رغبة بالسفر أو تغتنم الفرص لإزالة أي سوء تفاهم سابق، الجو الفلكي يلائم لتطوير علاقاتك العاطفية، وقادر على ايصال أفكارك، وإذا عندك مقابلة تكون ناجحة، بمعنى في النعار دفع فواتير و في الليل استقبال زوّار مولود الحمل.

الثور: تأخذ الشراكة دور ايجابي وخطوة جديدة، تعمل على تحسين علاقاتك سواء بمضمار العمل أو الميدان العاطفي، وتعقد صفقة وتبني أحلام كبيرة، والمساء بانتقال القمر للقوس تفكر كيف تضبط حساباتك ومصاريفك يتعلق شيء بعمل أو بموضوع شراكة أو اطراف لهم صلة بالعمل أو بمال مشترك، تصر على المطالبة بمال أو حق مغتصب، قسم منهم يفكر بفاتورة صحية أو قضايا استشفائية تخص أحد المقربين مولود الثور.

الجوزاء: في بحر النهار تسجل بعض الضغوطات بجو العمل يزداد ارهاق، يجب أن تنتبه تراكم العمل، احتمال وجود ساعات اضافية اذا كنت تعمل لذلك انتبه من العصبية لتفقد عدم الراحة، المساء وغداً شراكة عاطفية وعملية، تتخطى الأزمة ممكن وجود فرصة للتفاهم مع الشريك، ولا تنسى على الصعيد العاطفي وأجواء رومنسية تخيّم على علاقاتك العاطفية وعلى كل حال تكون ضمن الأقارب أو الأهل أو الأصدقاء، أو شراكة تتعلق بعمل مولود الجوزاء.

السرطان: في بحر النهار الوضع جيد و الفرصة تنتظرك،لا تهدر طاقاتك، احتمال لقاء مهم أو سفر خفيف وسريع، احتمال منافسة في العمل، لا تترك نفسك فريسة، لأن في بحر النهار حضورك مميز وله تسلية، والعمل يتراكم عندك من المساء لتغطية غياب لأحد من محيطك أو عملك، الأجواء ضاغطة، احتمال أن تختلط الأمور ونراك تنفعل أو تتنقل من مكان لمكان، بالعموم صحتك ومد نفسك بالطاقة الحيوية مولود السرطان.

الأسد: قبل الظهر مشغول بمجال العمل، مواجهات من الآخرين احتمال صديق أو قصة عائلية يجب أن تضبط أعصابك وتتجنب فرض الكلمة والسيطرة، الوضع أفضل المساء تشهد سهرة جميلة وفرصة وحظ، محور حياتك العاطفي حول حضورك والتسامح، جرّب أن تمد يد العون أو الدعم المعنوي، مساءً انت على موعد مع الحنان مولود الأسد.

العذراء: في بحر النهار نشاطات ولقاءات واتصالات على مختلف أشكالها، وزيارات مع الجيران أو الأخوة، ومساء تكون بجو مشدود مع أفراد العائلة، لذلك لا تنسى أن الكل من أفراد العائلة لهم الحق بأن يعبّرو عن رأيهم، لذلك افتح باب التشاور والحوار بشتى المواضيع، ويوجد قسم يمكن وجود مجال عائلي منزلي من تصليحات وأعطال مولود العذراء.

الميزان: من الصباح ضع اهدافك أمام عينيك، وجرّب أن تخرج من أي مشكلة مالية لأن في بحر النهار عملك هو الأمور المالية،وقلة الصبر لا تنفع، احتمال أن تحصل على مبلغ مالي نتيجة عمل اضافي، بمعنى يوجد مصاريف والمساء وغداً تزداد لقاءاتك واتصالاتك، تعزز الجانب الفكري، حتى الطالب يعزز الجانب الدراسي، زيادة المعلومات مساءً مولود الميزان.

العقرب: لك يومين واليوم للمساء عندك القمر وتحقق أي شيء تحلم فيه، والقمر عندك يتدخل ويلعب دور حاسم في حياتك ويساعدك على انتهاز الفرص العديدة تكون أكثر قوة وثقة، قادر على زحزحة الجبال من اجل بلوغ خدمتك، وبانتقال القمر من برجك إلى القوس معناه بيت المال تعرف كيف تخطط مشاريعك وكن متفائل لأن المساء عندك فرص مالية مولود العقرب.

القوس: ما زالت ساعات قبل الظهر بوضع ليس لصالحك، تخبط عشوائي، انتقال القمر لبرجك بساعات المساء، نشعر بقوة العاطفة، تلعب دور بارز بهذه الفترة القادمة، تعني بشكل خاص، تهتم لمظهرك الخارجي، تميل للأناقة، تحب ارتداء الألبسة التي تعبر عن شخصيتك، يمكن أن تستفيد من عدة نواحي، تستعيد زمام الأمور، تعود الأبواب للفتح من جديد وخاصةً المساء القمر عندك هذا معناه قوة وطاقة ونشاط لك مولود القوس.

الجدي: ما زالت الفترة قبل الظهر أنظارك نحو نشاطات اجتماعية صداقات خلق فرص، تقوم ببعض الأعمال تتطلب استنفار علاقات اجتماعية وصداقات، المساء تغييرات ويوجد توتر قليلاً يمكن أفكار متصلبة وضائقة مالية، أقاويل، كلام جارح، احترس من الأدوات الحادة وخاصةً مساءً القمر يعمل لك القليل من الفوضى وتسيطر عليك انتبه مولود الجدي.

الدلو: تعثر على مسؤولية جديدة في النهار لا تفتح المجال لكي ينال من انجازاتك، ممكن معرض للوقوع بسلبيات بسبب ميلك للتسرع، يمكن المساء يقترب الأصدقاء منك وجود دعوات، الجو ملائم لك، تحضر مناسبة وأعياد ميلاد، تبقى مع أشخاص جدد يعيدون لك البهجة،المساء وغداً مواعيد ودعوات ولقاءات مولود الدلو.

الحوت: مدعو أن تكثر من الحركة الجسدية والفكرية واندفاع لتكثف اتصالات لكي تسيّر بعض الاجراءات والنقاشات والحوارات من أجل تنجح في مسعاك أو تتقدم بأعمالك، التغييرات التي تحصل هي المساء وغداً، يجب أن تكون حذر وتبتعد عن الخوف لأنه من الممكن أن يشدك أحداً للوراء، المساء تتحداك الأحداث والمسؤوليات الطارئة، لا تفسح المجال لأحد ما يحبطك، المساء وغداً لديك عمل مع غرباء أو تعامل مع لهجة غير لهجتك تؤدي لتعصيبك انتبه مولود الحوت.