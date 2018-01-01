بالفيديو .. شرطة العدو الصهيوني تطلق النار على فتاة فلسطينية شمالي القدس المحتلة

الأحد, 27 أيار 2018 الساعة 23:44 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

بالفيديو .. شرطة العدو الصهيوني تطلق النار على فتاة فلسطينية شمالي القدس المحتلة


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