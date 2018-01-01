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بالفيديو .. شرطة العدو الصهيوني تطلق النار على فتاة فلسطينية شمالي القدس المحتلة
الأحد, 27 أيار 2018 الساعة 23:44 |
سياسة
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عربي
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بالفيديو .. شرطة العدو الصهيوني تطلق النار على فتاة فلسطينية شمالي القدس المحتلة
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