الجيش يلقي منشورات على ادلب.. "الحرب اقتربت من نهايتها"

جهينة نيوز

ألقى سلاح الجو عدة منشورات ورقية على قرى الدانا وترمانين وسرمدا شمال إدلب وبعض المخيمات في ذات المنطقة.

وطلب الجيش من الأهالي كما جاء في المنشورات الضغط على المسلحين من الجنسية السورية للدخول في مصالحات محلية تخلصهم من تحكم وأفعال الجماعات المسلحة وخاصة الأجنبية منها، مشيرا إلى أن الحرب على التنظيمات الإرهابية اقتربت من نهايتها، وأنه آن الآوان لوقف سفك الدماء والخراب.

وطلب الجيش من الأهالي التعاون معه لتخليصهم من تحكم الجماعات المسلحة بهم والمحافظة على حياتهم وحياة عوائلهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة والبدء ببنائها.