وزيرة خارجية النمسا لترامب: لا يمكنك إدارة العالم كشركتك العائلية

الأحد, 27 أيار 2018 الساعة 23:09 | سياسة, عالمي

وزيرة خارجية النمسا لترامب: لا يمكنك إدارة العالم كشركتك العائلية

جهينة نيوز

خاطبت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، قائلة "لا يمكن إدارة السياسة العالمية بالشكل الذي تدير فيه شركتك العائلية".

وكانت كنايسل تتحدث للتلفزيون الرسمي النمساوي، منتقدة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت الوزيرة النمساوية إلى "ضرورة وأهمية انقاذ الاتفاق النووي مع إيران".

وشددت كنايسل على ضرورة محافظة جميع الأطراف الأخرى على الاتفاق، مشيرة إلى أن نقض الاتفاق سيكون له آثار سلبية تضر بأمن المنطقة.

وأعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران، في 8 مايو/ أيار الجاري.

من جهتها تمسكت ألمانيا، والصين، وروسيا، وبريطانيا وفرنسا، بالاتفاق الموقع عام 2015.

المصدر: الاناضول


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