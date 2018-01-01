بارجتان أمريكيتان تدخلان المياه الإقليمية للصين

جهينة نيوز

دفع الجيش الصيني، اليوم الأحد، بسفن حربية إلى بحر الصين الجنوبي لتحذير بارجتين حربيتين أمريكيتين دخلتا المياه المحيطة في الجزر التابعة لها، وحثهما على المغادرة.

ووفق موقع التلفزيون الصيني الرسمي، فقد دخلت، اليوم، مدمرة الصواريخ "هيغينز"، وحاملة الصواريخ الموجهة "أنتيتم" التابعتان للبحرية الأمريكية، "بصورة تعسفية" مياه جزر شيشا (جزر بارسيل) الصينية.

ونقل الموقع عن وزارة الدفاع الصينية قولها إن الجيش تصرّف على الفور، وأرسل سفنًا حربية لتحذير السفينتين.

وأضافت أن "جزر شيشا جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، ونعارض بشدة التصرفات الأمريكية التي تتعارض مع القوانين الصينية والدولية ذات الصلة".

وأكدت الوزارة أن "الجيش الصيني مصمم على تعزيز الاستعداد القتالي البحري والجوي، وتحسين مستويات الدفاع ، وحماية السيادة الوطنية والأمن وحماية السلام والاستقرار الإقليميين".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية إن يكين ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ للدفاع عن سيادتها وأمنها الوطنيين، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولان أمريكيان، إن السفينتين العسكريتين اقتربتا مسافة 12 ميلا بحريا من جزر باراسيل، التي تقع ضمن سلسلة من الجزر والشعاب والمسطحات المائية، التي تتنازعها الصين على ملكيتها مع جيرانها.

وأضاف المسؤولان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن "السفن العسكرية الأمريكية أجرت مناورات بالقرب من جزر تري ولينكون وتريتون ووديي".