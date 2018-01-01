المنتخب المصري يعلن مدة غياب صلاح والأخير يعلن مشاركته في كأس العالم

جهينة نيوز:

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري عن مدة غياب محمد صلاح بعد إصابته في الكتف أمس بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح "لهيطة" في تصريحات صحفية أن غياب صلاح بسبب الإصابة سيستغرق من اسبوعين لـ3، وسيكون قادرًا على اللحاق بمنافسات كأس العالم والمشاركة مع الفراعنة في روسيا.

ونشر اللاعب صلاح تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال فيها "كانت ليلة صعبة للغاية، لكنني مقاتل"، مضيفا "على الرغم من كل شيء، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا لأجعلكم كلكم فخورين".

وتابع "سيعطيني حبكم ودعمكم القوة التي أحتاج إليها"

وسيغيب صلاح عن مواجهة أوروغواي بحسب ناديه وهي أولى مباريات الفراعنة بالمونديال.

وأصيب صلاح خلال مباراة أمس بعد التحام مع مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس ما أدى لإصابة في كتفه وخروجه من الملعب بعد نصف ساعة من بداية المباراة.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم مع المستضيفة روسيا، أوروغواي واالسعودية وستنطلق البطولة يوم 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

وكان صلاح قد قاد مصر لكأس العالم بعد غياب دام لـ 28 عامًا

المصدر وكالات