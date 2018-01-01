السيسي وماكرون يبحثان آخر المستجدات على الساحة السورية

جهينة نيوز:

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع في سوريا وليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان له، إنه تم خلال الاتصال الهاتفي التطرق إلى التنسيق المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا والموضوعات، حيث ناقش الرئيسان آخر التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية، حيث ناقش الرئيسان مستجدات الأزمة السورية، و"اتفقا على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية بما ينهى المعاناة الإنسانية الناتجة عن هذه الأزمة".

كما أكد السيسي عزم مصر على الاستمرار في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا، مشددا على أهمية الإعداد الجيد للانتخابات الليبية القادمة وعقدها خلال العام الجاري.

وأشاد ماكرون، في هذا الإطار بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

كما اتفق السيسي وماكرون، خلال الاتصال، على الاستمرار في التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.