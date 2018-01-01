لطيفة : فلّة "كل الناس أنجح منها"

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة لطيفة عن سرّ انتقاد الموسيقار حلمي بكر الدائم لها، و شنت هجوما عنيفا على الفنانة فلة الجزائربة

و في برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبي، عبر فضائية "القاهرة والناس"، قالت لطيفة : "زعل إني أخدت منّه أغاني ومنزلتهاش لأنني لم أقتنع بها، ولم تلِق على صوتي، وأنا هنا اهتميت بنجاحي"، مضيفة أن بكر فنان كبير وله تاريخ كبير، وأنها تحب أعماله.

وكذّبت لطيفة حديث بكر في أحد البرامج، بعد أن قال إن الفنان عبد الوهاب محمد طلب منه أن يؤلّف أغنية لها، ويذهبوا إليها إلى منزلها لإعطائها الأغنية، قائلة: "حلمي بكر بيقول كلام كتير غير حقيقي، وعمره ما جاني البيت، وإللي بيقوله ده عيب".

من ناحية أخرى، شنّت لطيفة هجوماً على الفنانة فلة الجزائرية، وسخرت منها قائلة: "كل الناس أنجح منها، ولم تقدم شيئاً)، مؤكدة خلال الحلقة أنها لا تعرفها معرفة شخصية. وتابعت لطيفة: "فلة مسكينة وبتصعب عليّا