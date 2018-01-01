رونالدو يلمح للرحيل عن ريال مدريد

جهينة نيوز

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، لقبه الخامس في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز فريقه على ليفربول الإنكليزي 3-1، في نهائي كييف أمس السبت.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية بعد تتويج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا: "كان من الجميل التواجد في ريال مدريد، سأتحدث عن مستقبلي لاحقا، الآن هو وقت الاستمتاع، وفي الأيام القادمة سأقدم إجابات للجمهور الذي وقف دائما بجانبي".

وأضاف صاروخ ماديرا: "الوجود في ريال مدريد كان جميلا للغاية"، رافضا الكشف عما إذا كانت كلماته بمثابة وداع لجماهير الملكي.

وأكمل رونالدو: "الآن يجب أن نستمتع باللحظة، صنعنا التاريخ وهذا هو ما نبحث عنه، مستقبل أي لاعب ليس مهما، المهم أننا صنعنا تاريخا".

يشار إلى أن عقد كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد يمتد حتى 2021 مقابل مليار يورو كشرط جزائي، وتتحدث تقارير صحفية إسبانية عن تحسين راتبه من قبل إدارة الميرينغي في الفترة المقبلة، ورفعه من 21 إلى 30 مليون يورو سنويا.