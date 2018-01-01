قانون رئاسي بإعفاء الصناعيين والحرفيين من رسوم تجديد رخص البناء في المدن الصناعية

جهينة نيوز

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 18 لعام 2018 المتضمن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم من رسوم تجديد رخص البناء لمدة عام من تاريخ نفاذه.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (18)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-9-1439 هجري الموافق 21-5-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة(1)

يعفى من رسوم تجديد رخص البناء الصناعيون والحرفيون المخصصون بمقاسم في المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها لعدم تمكنهم من استكمال البناء بسبب الظروف الراهنة.

المادة(2)

لا ترد رسوم رخص البناء المجددة والمسددة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة(3)

يعمل بهذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة(4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-9-1439هجري الموافق لـ 27-5-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد