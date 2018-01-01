مجلس الاتحاد الروسي يعلق على خطة كييف حول "تدمير روسيا"

جهينة نيوز

علق عضو لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية ، سيرغي تسيكوف، على بيان نائب وزير الأراضي المحتلة مؤقتا والمهجرين داخليا في أوكرانيا، غريغوري توكا عن "تدمير روسيا" بمساعدة العقوبات.

ووفقا لتوكا فإن الاتحاد السوفيتي تم تدميره من خلال العقوبات "دون إطلاق طلقة واحدة".

وتعليقا على ما قاله توكا، أشار تسيكوف إلى أن "سبب انهيار الاتحاد السوفييتي ليس هو العقوبات، بل غياب توحد المجتمع، بينما الآن المجتمع الروسي على العكس تمام، متحد على خلفية الضغوط الخارجية".

وقال السناتور في مقابلة مع قناة "RT" الروسية "بكل تأكيد، العقوبات شيء سيئ، لكننا أثبتنا للعالم خلال السنوات الأربع الماضية أننا نتأقلم معهم بنجاح، نعيد بناء الاقتصاد ونمضي قدما".

كما أشار تسيكوف إلى أن الإجراءات التقييدية تخلق مشاكل للجميع ، بما في ذلك أوكرانيا.

وأضاف "إن الجانب الأوكراني يعاني أكثر من أي وقت مضى من القيود التي تفرضها أوربا وأمريكا. إذا نظرنا إلى الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا في السنوات الأخيرة، فإنها أكبر بعدة مرات من خسائر روسيا".