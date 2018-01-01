"محمد صلاح" سيغيب عن كأس العالم 2018

جهينة نيوز

نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد ما وصف بـ"الخبر الصادم" بشأن اللاعب المصري محمد صلاح.

ونشر المسؤول السعودي، تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أعلن فيه أن "إصابة محمد صلاح ستمنعه من المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018".

ومن المقرر أن تلعب مصر مع السعودية في مجموعة واحدة في بطولة كأس العالم بروسيا.

وقال تركي آل الشيخ: "مع بالغ الحزن.. للأسف نجمنا العربي الكبير محمد صلاح تأكد غيابه شهرين للإصابة… مما يعني أننا سنفتقده في كأس العالم… نتمنى له الشفاء العاجل".

يشر آل الشيخ، إلى مصدر تلك المعلومة، التي فجرها حول اللاعب المصري، خاصة وأن الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي أو الحساب الرسمي للنادي على مواقع التواصل أو حساب اللاعب المصري عبر مواقع التواصل أيضا.

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وترك صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق نادي ليفربول، فضلا عن صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم من خروج اللاعب.

وكان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، أعلن أن إصابة محمد صلاح لاعب ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لن تعطله عن المشاركة في كأس العالم.

وقال عبد العزيز وفق ما نقلته مواقع مصرية محلية إن إصابة صلاح هي عبارة عن "جزع في أربطة مفصل الكتف، وستحتاج علاج لمدة أسبوعين فقط".

وبدأ المستخدمون على تويتر بالربط بين إصابة صلاح اليوم وأمنية رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي تمنى خلالها غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن بطولة كأس العالم في روسيا هذا الصيف، ولو بداعي الإصابة.