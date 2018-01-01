سجون خمس نجوم لإرهابيي "داعش" الموقوفين في تركيا!

جهينة نيوز

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن إرهابيي تنظيم “داعش” الموقوفين في تركيا يعيشون في أجواء من الرفاهية وفي أماكن احتجاز يمكن تشبيهها بفنادق من فئة الخمس نجوم.

وقال الصحيفة.. إن أخطر إرهابي أسترالي من تنظيم “داعش” يعيش برفاهية في سجن تركي خاص تم بناؤه وفق طراز معين بحيث يسمح للمعتقلين فيه وجميعهم إرهابيون من التنظيم المذكور بالتجول بحرية وممارسة الرياضة وإعداد الوجبات بأنفسهم.

وأوضحت الصحيفة أن الإرهابي نعيم براكاش المطلوب الأول في أستراليا يقطن منذ اعتقاله في تشرين الأول عام 2016 مع عشرين إرهابيا أخرين في وحدة سكنية مكونة من طابقين على طراز غرف نوم في سجن تركي خاص يحتوي على سوق بإمكانهم شراء ما يريدون منه إضافة إلى العديد من مظاهر الترف والرفاهية بما في ذلك التلفاز وساحة لممارسة التمرينات الرياضية كما أن حراس السجن المزعوم لا يحملون أي بنادق أو أسلحة.

وحول النظام التركي منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها “داعش” و”جبهة النصرة” المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية.