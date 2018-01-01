الأردن يوقف مشروع بناء محطة كهروذرية مع روسيا بسبب؟

جهينة نيوز

أفادت وكالة " بلومبرغ"، بأن الأردن قرر وقف مشروع بناء محطة طاقة نووية كبيرة بمشاركة روسيا، ونقلت الوكالة عن مصدر في الحكومة الأردنية قوله، إن السبب يكمن في تكلفتها الباهظة.

وفي عام 2015، وقعت روسيا والأردن اتفاقية حول بناء أول محطة للطاقة النووية في الأردن، تتكون من وحدتين للطاقة تبلغ طاقتها الإجمالية ألفي ميغاواط بكلفة 10 مليارات دولار، وخطط الطرفان لتشغيل أول مفاعل في المحطة في بداية العقد الثاني من القرن الحالي.

وذكر المصدر أن المملكة تعتزم الآن بناء وحدة طاقة نووية أرخص بقدرة صغيرة تبلغ حوالي 200 ميغاواط.

ونقلت "بلومبرغ" عن تعليق لهيئة الطاقة الذرية الروسية "روس آتوم"، أن "الهيئة تواصل الحوار مع الجانب الأردني، حول خيارات مختلفة للتعاون، الذي لا يستبعد بناء المفاعلات ذات الطاقة العالية".

وفي يوم الخميس الماضي، وقعت هيئة الطاقة الذرية في الأردن مع شركة "روس آتوم أوفرسيز" اتفاقية لتطوير مشروع لدراسة جدوى بناء وحدة طاقة نووية منخفضة القدرة في الأردن باستخدام التقنيات الروسية.

المصدر: نوفوستي