القوات الأفغانية تقتل 19 ارهابيا من "داعش" بينهم قياديان في ولاية ننغرهار

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الأحد، مقتل 19 مسلحا بينهم قياديان بتنظيم "داعش" إثر ضربة "استباقية" من سلاح الجو في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه "وفقا لمعلومات استخباراتية توفرت لدى القوات الأمنية، فإن عناصر تنظيم "داعش" كانوا بصدد شن هجوم إرهابي على مديرية ده بالا في ننغرهار لكن لحسن الحظ تم استهدافهم من قبل سلاح الطيران في منطقة نري أوبه".

وأضافت وزارة الدفاع الأفغانية أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 19 "داعشيا" بما في ذلك "قارئ أسرار وملا أصغر" اثنين من القيادات البارزة للمتطرفين الدواعش في ننغرهار.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس السبت، مصرع القائد العسكري لحركة طالبان في ولاية ننغرهار بعملية أمنية مماثلة بمنطقة سرخرود في الولاية نفسها، وذلك في إطار العمليات الاستباقية "الهجومية" التي تشنها السلطات الأفغانية ضد الإرهابيين للحد من أنشطتهم ووقف التدهور الأمني المتصاعد في الآونة الأخيرة.

في السياق، هز انفجار مزدوج، اليوم، الدائرة الثانية وسط مدينة جلال آباد مركز ولاية ننغرهار، وفي حين أكدت السلطات المحلية وقوع التفجير، فقد لفتت إلى أنه لم يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات العامة.