"سوني" تطلق سماعة بلوتوث مميزة!

الأحد, 27 أيار 2018 الساعة 12:13 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

جهينة نيوز:

استعرضت شركة سوني مؤخراً سماعة "Xperia Ear Duo" الجديدة بمواصفات متميزة.

وتتألف هذه السماعة من قسمين يمكن لكل منهما الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث ويحويان أزراراً جانبية تمكن المستخدم من الرد على المكالمات والتحكم بالصوت أثناء سماع الموسيقى.

والأهم من ذلك ميزة العزل الصوتي أو عزل الضجيج الخارجي التي توفر للمستخدم سماع الموسيقى بمعزل عن الضوضاء المحيطة.

ويمكن لهذه السماعة التعامل مع أجهزة أندرويد وآبل عبر تطبيق خاص يمكن تحميله على تلك الأجهزة، فضلا عن أنها زودت بعلبة خاصة تكفي لشحنها 4 مرات متتالية، حيث تكفيها كل شحنة للعمل 4 ساعات.

المصدر: نوفوستي


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