الخط المباشر بين المواطنين والرئيس بوتين في 7 حزيران المقبل

جهينة نيوز

أعلن المكتب الصحفي للرئيس الروسي اليوم، أن اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين"، سيبث في الساعة 12 ظهرا يوم الـ 7 يونيو حزيران المقبل.

وذكر المكتب، أن اللقاء سيبث عبر القنوات التلفزيونية – " الأولى" و"روسيا 1" و"روسيا 24 " و"OTR" وكذلك المحطات الإذاعية، "ماياك" و" فيستي ف م" و"راديو روسيا".

وخلال البرنامج سيرد الرئيس فلاديمير بوتين، على أسئلة المواطنين المتعلقة بالوضع السياسي الاجتماعي والحياة الاقتصادية – الاجتماعية في البلاد وسيتطرق كذلك إلى الوضع الدولي.

ويمكن إرسال الأسئلة بالاتصال بالهاتف وكذلك عن طريق SMS أو MMS وكذلك عبر موقع البرنامج على الإنترنت أو عبر تطبيق خاص للهواتف الذكية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي " فكونتاكتي" و"اودنوكلاسنيكي".

ومن الممكن كذلك توجيه السؤال خلال البرنامج نفسه، على الهواء مباشرة عبر اتصال فيديو مع الاستوديو من خلال التطبيق" موسكو- إلى بوتين" و" ОК Live".

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أنه يمكن توجيه الأسئلة من داخل روسيا عبر الرقم الهاتفي التالي: 8-800-200-40-40، ومن خارجها عبر رقمي الهاتف التاليين: +7-499-550-40-40 و+7-495-539-40-40.

ويمكن توجيه الأسئلة عن طريق SMS أو MMS فقط من هواتف شركات الاتصالات الروسية على الرقم 0-40-40، وأكد المكتب على أن كافة الاتصالات مجانية.

وتوجه الأسئلة إلى بوتين باللغة الروسية حصرا وشريطة ألا يزيد السؤال الواحد على 70 حرفا ( تشمل الأرقام والنقاط وأدوات التعجب والاستفهام).

ويمكن توجيه الأسئلة عبر الموقع الإلكتروني التالي: moskva-putinu.ru.

المصدر: انترفاكس