محمد عبده: في رمضان أعتكف عن الظهور

جهينة نيوز:

عندما يشارك الفنان السعودي الكبير محمد عبده، الملقّب بـ«فنان العرب»، في أي مؤتمر صحافي؛ فإن تصريحاته تلقى اهتماماً كبيراً؛ ليس فقط لتاريخه الفني الطويل والنجاحات التي حققها، لكن أيضاً لأنه نادر الظهور في الإعلام والبرامج، ومن هنا يتلهّف جمهوره للاستماع الى آرائه وتعليقاته في أي مناسبة أو مؤتمر صحافي. وهو ما حدث أخيراً في القاهرة، عندما حلّ الفنان الكبير ضيفاً على مصر لإحياء حفلة ضخمة في دار الأوبرا المصرية، شاركته الغناء فيها النجمة أنغام، والاحتفال أيضاً بألبومه الجديد «عمري نهر».

وقبيل الحفلة، عقد محمد عبده مؤتمراً صحافياً أدلى فيه بالكثير من الآراء المهمة، وردّ على عدد من الأسئلة التي ربما كان من أبرزها سر عدم غنائه باللهجة المصرية، حيث أكد توجّسه من تسجيل أغانٍ باللهجة المصرية، ليس رفضاً لها، وإنما لأنه يخاف ألا يكون صادقاً في الغناء، مضيفاً: «هناك زملاء غنّوا باللهجة المصرية، مما شكّل إضافة لهم. بالنسبة إليّ، ربما أكون خائفاً من اللهجة المصرية، ولكن هذا ليس انتقاصاً من قيمتها». ونفى «فنان العرب» أن يكون قد عُرض عليه الظهور في برنامج «رامز تحت الصفر»، مؤكداً: «من المجنون الذي يتفاوض معي؟».

وعاد عبده بذكرياته الى الماضي، ليكشف أنه غنّى أمام الرئيس الراحل أنور السادات بعد انتصار 73 مباشرةً، وبعد غسل مرارة النكسة، وفي أثناء تلك الحفلة قدّم أغنية عاطفية بعنوان «أسمر عبر»، فبدت مناسبة للحفل، وكأنها صُنعت له خصيصاً، فالرئيس السادات كان ذا بشرة سمراء، وأُقيمت الحفلة بعد العبور مباشرة.

وأضاف أنه أحيا حفلة أخرى على خط بارليف، متسائلاً: «لكن التلفزيون قلّما يذيع هذه الحفلات، ولا أعرف السبب». وعن طقوسه في رمضان، قال «فنان العرب» إنه يعتكف عن الظهور في أي برامج. كما كشف أنه سيدرس مع الفنانة أنغام فكرة تقديم أغنية مصرية- سعودية تعبّر عن أحوال البلدين. وعن اختياره أنغام لتشاركه الحفلة، قال لإنها تتصدّر قائمة أفضل الأصوات المصرية، وتمثل مصر والوطن العربي بأكمله.

يذكر أنه تم تكريم الفنان محمد عبده أخيراً من جانب منظمة الأمم المتحدة، حيث قام الدكتور نبيل رزق، المدير الإقليمي للأمم المتحدة للفنون في الشرق الأوسط وأفريقيا، بتكريمه سفيراً للأغنية العربية؛ لما قدّمه من فن راقٍ في مسيرة فنية عظيمة.