أرباح الصين الصناعية انتعشت في نيسان لأعلى مستوى في 6 أشهر

جهينة نيوز

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني بالصين اليوم الأحد ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في البلاد في أبريل نيسان بأسرع وتيرة في ستة أشهر مع استفادة المصانع من زيادة الأسعار والطلب القوي.

ونمت الأرباح 21.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان لتصل إلى 576 مليار يوان (90.14 مليار دولار) وهي أسرع وتيرة نمو منذ أكتوبر تشرين الأول لتصل نسبة الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 15 بالمئة.

وتفيد البيانات أن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ما زال يشهد زخما قويا رغم قيود مكافحة التلوث واضطراب العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال خه بينغ رئيس قطاع الصناعة في مكتب الإحصاءات إن انتعاش الشهر الماضي لقي دعما من أرقام مقارنة أقل لشهر ابريل نيسان 2017 وارتفاع أسعار المصانع والطلب القوي.

وتنطوي القراءة على تحسن كبير عن معدل النمو المسجل في مارس آذار عند 3.1 بالمئة وهو الأبطأ فيما يزيد على عام ويعزو المسؤولون الحكوميون ذلك إلى توقيت عطلة العام القمري الجديد.

رويترز