الارهابيون نبشوا القبور في مخيم اليرموك بحثا عن رفات "اسرائيليين"!

جهينة نيوز

نبش الإرهابيون خلال وجودهم في مخيم اليرموك جنوبي دمشق القبور في "مقبرة الشهداء" بحثاً عن رفات جنود إسرائيليين.

وأشار الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي إلى أن معركة وقعت عام 1982 في منطقة السلطان يعقوب في لبنان وقتل فيها جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقل رفاتهم إلى مخيم اليرموك ودفنوا في مقبرة الشهداء القديمة في المخيم.

وحسب صحيفة الوطن قال ناجي: "المسلحون في المخيم من داعش والنصرة والجيش الحر قاموا بعملية بحث عن بقايا رفات الإسرائيليين في المقبرة المذكورة بأمر من قادة الصهاينة لنقل رفاتهم إلى إسرائيل".

ولفت ناجي الانتباه أيضاً إلى أنه لطالما بحث الإسرائيليون عن بقايا رفات وعظام أي إسرائيلي قتل في حرب أو معركة خارج البلاد وذلك لدفنهم وفق طقوس عقيدتهم الدينية.