رسالة من راموس لمحمد صلاح بعد الإصابة!

جهينة نيوز

وجه قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرغيو راموس، رسالة إلى جناح فريق ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، بعد إصابته في المباراة التي جمعت بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا، امس السبت.

وغرد راموس لمحمد صلاح بالإسبانية، عبر حسابه على "تويتر": "أتمنى لك الشفاء العاجل، فكرة القدم تظهر أحيانا جانبها السيء وجانبها الجيد".

وتابع: "أتمنى لك الشفاء العاجل، كرة القدم أحيانا تظهر جانبها السيء وجانبها الجيد".

وأردف: "المستقبل في انتظارك".

ويواجه سيرغيو راموس، حملة هجوم واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسببه في هزيمة محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد لاعب كرة القدم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، في تصريحات تلفزيونية، أن راموس ارتكب "جريمة متعمدة" في حق محمد صلاح.

وسقط محمد صلاح، الذي أحرز 44 هدفا بجميع المسابقات لفريق المدرب يورجن كلوب هذا الموسم، على الأرض بعد التحام قوي مع سيرغيو راموس قائد ريال مدريد، وتلقى العلاج وعاد بعد ذلك بلحظات.

وفاز فريق ريال مدريد الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته لفريق ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورصدت عدسات القنوات التلفزيونية، خروج محمد صلاح من ملعب أوليمبيسكي، في كييف، حيث أقيمت مباراة ليفربول وريال مدريد، بعد تلقيه العلاج.