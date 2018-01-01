مون جيه إن: كوريا الشمالية أكدت التزامها بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية

جهينة نيوز

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال القمة التي عقدت، اليوم الأحد مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، التزامه بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مون جيه إن، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء القمة اليوم الأحد: "إن كيم جونغ — أون، أكد مجددا التزامه بنزع السلاح النووي التام فى شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن نيته إنهاء تاريخ الحرب والمواجهة، من خلال النجاح في عقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة والتعاون من أجل السلام والازدهار".

في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه مازال يتطلع إلى اجتماع القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو/حزيران.

وأضاف ترامب للصحفيين: "الكثير من الناس يعملون على هذا الأمر، نعمل بشكل طيب للغاية فيما يتعلق بالقمة مع كوريا الشمالية، الأمور تسير بشكل جيد، ونتطلع إلى الثاني عشر من يونيو في سنغافورة، هذا لم يتغير".

سبوتنيك