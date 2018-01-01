سائقو الشاحنات فى البرازيل يواصلون اضرابهم رغم تدخل الجيش

جهينة نيوز

واصل سائقو الشاحنات فى البرازيل اضرابهم واغلاقهم الطرقات لليوم السادس على التوالى احتجاجا على رفع أسعار الديزل على الرغم من اصدار الرئيس ميشيل تامر أوامر للجيش بفتح الطرق المغلقة.

وذكرت رويترز أن المدن الرئيسية أعلنت حالة الطوارىء في الوقت الذي نفد فيه الوقود من محطات البنزين والمطارات فى شتى أنحاء البرازيل كما خلت المتاجر العملاقة من السلع وقالت المستشفيات ان

امداداتها نفدت فى حين تقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل كبير.

وقالت الحكومة ان عمليات اغلاق الطرق الرئيسية عبر البلاد تراجعت أمس بالمقارنة مع يوم الجمعة ولكن الكيان الرئيسى الذى يمثل سائقى الشاحنات فى البرازيل /أبكام/ قال انه متمسك بموقفه بعدم

الغاء الاحتجاجات الا اذا الغت السلطات الضرائب الاتحادية على الديزل.

وكان مفاوضون يمثلون العديد من جماعات سائقى الشاحنات وافقوا بشكل مبدئى فى ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضى على تعليق اغلاق الطرقات بشكل جزئى بعد أن تعهدت الحكومة بدعم أسعار الديزل واستقرارها.

ولكن سائقى الشاحنات يقولون انهم يريدون حلا نهائيا وانهم لن ينهوا الاحتجاج الا بعد نشر قرار بالغاء الضرائب الاتحادية على الديزل في الصحيفة الرسمية.