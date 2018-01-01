ترامب يتوقع أن يجتمع مع كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 حزيران

جهينة نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، إنه مازال يتطلع إلى اجتماع القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في 12 يونيو حزيران.

واضاف ترامب للصحفيين: "الكثير من الناس يعملون على هذا الأمر ، نعمل بشكل طيب للغاية[ فيما يتعلق بالقمة مع كوريا الشمالية]، الأمور تسير بشكل جيد ،ونتطلع إلى الثاني عشر من يونيو في سنغافورة. هذا لم يتغير".

ذكر أن ممثلا للبيت الأبيض رفيع المستوى، أعلن يوم الخميس الماضي، أن ممثلي كوريا الشمالية لم يستجيبوا لمحاولات الولايات المتحدة العديدة الاتصال بهم.

وقال المتحدث للصحفيين: تم توقيف جزءا من العمل لتحضير [قمة الولايات المتحدة — كوريا الشمالية]، لأننا في لحظة ما حرفياً لم نتمكن من أن نجعلهم يرفعون السماعة. الصمت على الهواء عرقل إمكانيات إتمام جزء من العمل قبل اللقاء.من جانبها أكدت كوريا الشمالية استعدادها لعقد قمة مع الولايات المتحدة، التي ألغتها واشنطن من جانب واحد في أي وقت وفي أي صيغة كانت.

ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء التفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على البلاد بدفع من الولايات المتحدة.

وأعلنت كوريا الشمالية، في 21 نيسان/أبريل الماضي، توقفها عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، لافتة إلى أنها لم تعد بحاجة لإجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها قد أكملت تسليحها.

وكان كيم جونغ —أون قد وقع اتفاق سلام مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جيه- إن، أواخر نيسان/أبريل الماضي، ينهي حالة الحرب المعلنة بين الجارتين منذ عقود.