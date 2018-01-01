كيم جونغ أون يتطلع إلى إنهاء المواجهة مع امريكا

جهينة نيوز

أعرب الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن أمله في أن تشكل القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الامريكي دونالد ترامب مناسبة لإنهاء عقود من المواجهة بين البلدين.

ونقل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان بحسب وكالة الصحافة الفرنسية عن جونغ اون قوله خلال القمة الثانية التي عقدها الجانبان أمس في قرية بانمونجوم الحدودية إنه يأمل في “وضع حد لتاريخ من الحرب والمواجهة من خلال نجاح القمة الكورية الديمقراطية الأمريكية والتعاون في سبيل السلام والازدهار” مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على اللقاء مجددا بين الجانبين “إذا اقتضى الأمر”.

وعقد الرئيسان كيم ومون أمس قمة مفاجئة حيث التقيا في دار الوحدة بالجانب الشمالى من قرية بانمونجوم الحدودية التى شهدت أول قمة للرئيسين في الـ27 من نيسان الماضى وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لتنفيذ بيان بانمونجوم وتمهيد الطريق للقمة المتوقعة بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي ان نظيره الديمقراطي جدد التأكيد على التزامه التخلي عن الاسلحة النووية لكنه ابدى في الوقت ذاته مخاوف حول ما إذا بإمكانه أن يثق في أن الولايات المتحدة ستنهي سياستها العدائية ضد بيونغ يانغ في حال تنفيذ هذه الخطوة.

كما دعا مون الطرفين الكوري الشمالي والأمريكي إلى “إزالة سوء التفاهم من خلال الاتصال المباشر وإجراء حوار كاف مسبقا من خلال مفاوضات على مستوى العمل بشأن جداول الأعمال التي سيتم الاتفاق عليها في القمة” مشيرا إلى أن الرئيس كيم وافق على ذلك.

وكان ترامب رحب أمس الاول بالموقف الايجابى الذى ابدته بيونغ يانغ وإعلانها الانفتاح على الحوار مع واشنطن رغم اعلانه المفاجىء الغاء القمة المرتقبة بينه وبين نظيره الكورى الديمقراطى معتبرا ان لقاء القمة ما زال ممكنا أن يعقد فى ال12 من حزيران المقبل في سنغافورة.