أبراج يوم الاحد 2018/5/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/27: يقع بالمبالغة والتعاطف في علاقاته مع الغير، قذ يصطدم بهذه الحالة بالمقاومة أو الانسحاب الكلي من قبل الآخرين الغير راغبين في المشاركة، عنده حس الجماعة، في علاقاته الخاصة يبدأ بالتعامل مفرط بالعطاء، قامع عن حاجاته ورامياً عن قناعاته إلى الجانب، إلا أنه يصطدم بعدم التوازن من قبل الآخرين، تبرد عزيمته وتنحفض تعاونه، يتمتع بصحة قوية، عموماً جسده صلب وأحياناً يكون محاور ممتاز و ينجح بحقل الاعلام والاعلان وهو وسيط من الطراز الأول مستشار جيد يوحي الثقة بمن حوله، يستخدم طاقاته الداخلية والحسية وميوله بالتعاون الفطري وكل نشاطات الشأن العام، الأشهر القادمة تحالف ودعم لكن يوجد ابتعاد ثم حضور بشكل قوي وتغيير وتجديد بداية مرحلة انتقالية، تطوي صفحة سنوية بحياتك لتبدأ أكثر حصانة ومناعة، انفراج على صعيد علاقاتك العامة وتواصل مع الآخرين، يعني طمأنينة واطلالة مشرقة و ايجاد حلول وتلطيف الأجواء من حولك والبداية سوف تكونمن الشهر الثامن، بمعنى سنة واعدة ومتميزة ونضوج داخلي، تبرع بالعمل الجماعية المؤسساتية، يمكن للبعض عتبة جديدة، وللبعض عنده ارتباط، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: نهار جيد، حضّر ملفاتك واطرح مواضيعك، اليوم ضغوطات كانت سابقة تنطلق بوسائل ضرورية لتحصّل فرصة مالية، وتبرع باعطاء المفيد والجديد، كأن المحيطين بك يعملون على تسهيل مهامك، تحصل على مال مشترك وتعيد حسابات مشتركة وادخال تحسين عليها، بمعنى شراكة مالية أو تعويض أو استرداد دين واستحقاقات و أمور استشفائية، اليوم مشيئة نهارك هي المشاغل المالية مولود الحمل.

الثور: اليوم القمر ببرج العقرب معنى هذا لهجة متقطعة، كن متروي وركّز على الشراكة لأن نهارك لا بأس فيه، يمكن أن تكون هادئ بتوجهاتك ومناسب للاهتمام بمتطلبات الشريك، تعزز شخصيتك اليوم، خطواتك مع الشركاء أو الحبيب، تفرح لمصالحة و إذا كان يوجد عرقلة أو تأجيل أو حزن لوعكة صحية، حاول تلملم جراحك، لكن احتمال نهارك اليوم يسير كما تريد لكن مع وجود بعض التوتر، تحقق بعض الانجازات لأنه يوجد تبرير و شراكة تذهب إلى كل الاتفاقيات مولود الثور.

الجوزاء: اليوم تشعر بارهاق، لا تنهي أعمالك غير بابتسامة، لا تأخذ الأمور غير مهمة، يوجد بعض التأجيل والعرقلة، تعاني من مزاجية وارهاق، جرد مسؤوليات وواجبات لاغطة، تصطدم ببعض المثالية و الواقعية، لذلك هذه الأعباء قد تكون فيها بعض الخيانة أو شك أو صعوبة في التفاهم مع الآخرين، لذلك نراك متنقل من مكان لمكان، ويمكن أن ينعرض عليك بعض الخيارات وتحتاج لطرف ثالث لتحسم أمرك اليوم مولود الجوزاء.

السرطان: اقترب الحظ من أجوائك، مفاجئات جميلة، الحظ لا يتخلى عنك لا مالياً ولا معنوياً، يوجد تناغم ثنائي اليوم يدعمك ويدعم كل أحد من محيطك يشجعك ويتعاطف معك، علاقات متجانسة ومتعادلة يسودها عاطفة وتفاهم، تتكل على أحد أفراد العائلة حتى يكون في موصوع يتعلق بالديكورات، أو الاهتمام بالأولاد أو بسهرة أو بلقاء، لذلك نهار ايجابي، اضبط أمورك، أنت مقبل على فترة جميلة وخاصةً هذا النهار صوتك ينسمع مولود السرطان.

الأسد: مشغول من الصباح بمشاغل عقارية وعائلية للبعض، عنده مشاغل تدعه يحتار، المهم اليوم أن تقارن نفسك بالآخرين ونظرتهم لك، يكون في قبول ببعض الأشياء أو فشل أو قلة قدرة على مجارات الآخرين ببعض التأجيل والعرقلة، ليس من اهمال شخصي منك لكن اليوم يوجد وهم يمكن أنت تخدع نفسك بطاقات غير ممكنة عندك ، يوجد عرقلة و اهتزاز نفسي ومعنوي، عدّل نظرتك للأمور وتخلى عن بعض الأشياء التي فيها عرقلة لتقدر أن تسير وتكون ناجح فس هذا النعار مولود الأسد.

العذراء: اليوم شخصيتك فريدة من نوعها، أهدافك فيها صدق عاطفي فيها استقرار وقوة، تعتمد النظام والنفوذ بأسلوبك النابع من عمق خبرتك وخاصةً اليوم تحصل على قوة ممكن وفير العيش لك وتنظمه اليوم لأن أهم عناصرك هي الحركة والجيران والأخوة والأخوات، بمعنى سفرة قصيرة، تنقل، زيارة، تتكلم بموضوع بشكل مرضي، نظرتك للأمور جيدة لتنجح في مساعيك بالمقابلات أو اللقاءات، وللدراسة جيد للمطالعة، بمعنى تعبر عن رأيك بالتعبير عن أفكارك، وبعلاقاتك اليوم ترتبط ارتباط متزن لأنك تشعر بأن العالم بأسره يبتسم لك مولود العذراء.

الميزان: اليوم انتبه لمصاريفك، تشعر بسلبية قليلاً يمكن تنكفئ وتتجنب الاختلاف بسبب الدفع والمصاريف، لذلك اليوم تصاب بخيبة أمل بشكل مبالغ فيه بسبب الصرف أو الخسارة، ضع نفسك بحالة ايجابية لتحصل على خبر سار، تقطف ثمار، يوجد هدية أو مكافئة في مكسب مالي، الأمور البسيطة مهمة عندك اليوم، يوجد مساعدة للبعض، وللبعض مصاريف، اليوم كريم عليك مواليد الميزان.

العقرب: القمر ببرجك معنى هذا تحصد المزيد من الشعبية وتنعم بذبذبات ايجابية، تحافظ على جو التناغم، صريح مع نفسك، اليوم مستقر ومركز وظروفك الحالية مثالية لأن اليوم مسؤول عن كل شيء، بالمختصر تحافظ على جو التناغم، تنخفض نسبة الأخطاء، تسيطر لتحصل على النتائج، فعالية أكبر، ترغب بحسم مسائل شخصية، يوجد طاقة ونشاط وقوة، لذلك نهار ايجابي مولود العقرب.

القوس: ظهور بعض المتاعب الطارئة، تجنب الظهور بشكل استفزازي ولا تعصب بشكل علني بالتأخير والالتباسات، خذ الأمور ببساطة وروح رياضية، دع أمرك للخالق، نقاط ضعفك اليوم تكمن بجهازك العصبي، لا تتوتر ولا تدع خللك يأثر على جهازك المعوي، انتبه على غذائك وعلى التمارين التنفسية المنشطة لعضلاتك، لا تستسلم للشك، نهار تهرب من ألم الحقيقة، كن هادئ كي تسهل عليك الأمور مولود القوس.

الجدي: نهار تكثر فيه المطالب الطارئة، بمعنى المسؤوليات جديدة، اجتماعيات، يمكن الحظ والاصدقاء، تعاطف، تعاون مفيد يسهل أعمالك، تختار اليوم ما يحلو لك ويناسبك، نهار مختلف من الأعمال و الصداقات والعزايم ومن تحصيلك المادي بقدر ابداعاتك، تسعى للأفضل وتأتي المادي، نهار يفاجئك بواقعه الجيد ضضمن الأصدقاء الذي ستتعرف عليهم مولود الجدي.

الدلو: اليوم حضورك للعمل ضروري، انتبه على الساعة، ركّز حسب عمرك وسمعتك الطيبة، ركّز على عملك اليوم، سيرتفع صوتك، احترم الآخرين، لا تدع العصبية تسيطر عليك، عمل متقلب، عملك بأكثر من مكان أو مسؤوليات جديدة سلطة أهل أو سلطة مسؤولين، أنت تحت الأضواء، بمعنى أن منجزاتك تكون سريعة ونتائج تصبح قصيرة المدى، لذلك كن هادئ و محلل و متفهم و دافع لمن حولك بايجابية لتكن مرن وحساس وقوة كي لا تنحبط اليوم مولود الدلو.

الحوت: علاقاته اليوم اجتماعي ولطيف المعشر بالاجمال عنده حس الحرص، قوي كثيراً داخلياً، يفصح عن نهاره، ندعوه بملح الحياة لأن عنده استقرار وشهامة والتزام، يتصدى للملل، يوجد حركة وتواصل واستقبال زوّار و توديع زوّار ومقابلات وسفريات و انجازات كبيرة، وحتى بالبيع والشراء يحصل على ربح، مسؤول عن نهارك بتحقيق انجازاتك الكبيرة، يوجد منافسين ومسؤولين لكن أنت الأقرب مولود الحوت.