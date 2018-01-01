طبيب ليفربول يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح في مباراة نهائي أبطال أوروبا

جهينة نيوز

كشفت مصادر مقربة من داخل نادي ليفربول الإنكليزي أن اللاعب الدولي محمد صلاح أُصيب بخلع بسيط في الكتف، وذلك إثر تدخل عنيف مع نجكم نادي ريال مدريد الإسباني مارسيلو.

وفي سياق مُتصل، قال روبن بونز أخصائي العلاج الطبيعي في نادي ليفربول في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية إن إصابة محمد صلاح ليست بخطيرة وإنما قد تمنعه من اللعب للأسابيع القليلة المقبلة.

ويُذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة في الكتف إثر تدخل عنيف من اللاعب البرازيلي مارسيلو، وذلك خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول من المباراة تدخل قوي من مارسيلو على قدم محمد صلاح، ليمنحه الحكم ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

وكانت الضربة القاضية من الإسباني سيرجيو راموس، عندما تدخل قائد ريال مدريد الإسباني، بشكل متعمد ضد النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على الملعب الأوليمبي في العاصمة الأوكرانية “كييف”، في نهائي الموسم الحالي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعمد راموس التدخل العنيف ضد محمد صلاح في الدقيقة 26 من زمن المباراة، ليتوقف اللعب عدة دقائق لعلاج الفرعون المصري، قبل أن يسقط مرة أخرى بسبب آلام في الكتف ويفشل في استكمال اللعب بالدقيقة 30 ليتم استبداله ويخرج من أرضية الملعب باكيا ويشارك آدم لالانا بدلا منه.

و أفادت تقارير أولية في وقت سابق، بأنّ نجم ليفربول الإنكليزى، اللاعب المصرى محمد صلاح، لن يتمكن من المشاركة فى كأس العالم فى روسيا، الشهر المقبل، بعد إصابته بخلع فى الكتف فى اشتباك قوى مع لاعب ريال مدريد سيرخيو راموس خلال نهائى دورى الأبطال الأوروبى فى كييف

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونيخ بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-3، فيما تأهل ليفربول على حساب روما بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-6.

يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا يقام في العاصمة الأوكرانية اليوم بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي على الملعب الأولمبي بكييف.

المصدر وكالات