أردوغان يتوسل إلى الأتراك لإنقاذ الليرة من الانهيار

جهينة نيوز

دعت شخصيات إسلامية إلى إنقاذ الليرة التركية خوفا من أن يؤثر انهيارها على فرص فوز الرئيس التركي طيب رجب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.

وكتب أحدهم على موقع تويتر: "أيها المسلمون سارعوا إلى إنقاذ الليرة التركية".

وكان أردوغان قد دعا في وقت سابق، اليوم السبت، الأتراك إلى "إنقاذ عملتهم" وتحويل مدخراتهم باليورو والدولار إلى الليرة.

وتعاني تركيا من عجز كبير في الحساب الجاري، أعلى من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني، بحسب خبراء، أنها تستورد أكثر مما تصدر، وتحتاج إلى تمويل خارجي لتعويض الفارق.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 20 % من قيمتها منذ بداية السنة، قبل أن تحقق بعض المكاسب، فيما اتجه المستثمرون إلى بيع الليرة في الفترة الأخيرة لمخاوف تتعلق بقدرة البنك المركزي على احتواء التضخم.