تخصيص رقم "واتساب" مباشر لاستبقال المعلومات من ذوي المفقودين

جهينة نيوز

أعلن المدير العام لهيئة الطب الشرعي في سورية زاهر حجو، اليوم، عن بدء العمل اعتباراً من الأحد ببرنامج جديد لاستقبال المعلومات مباشرة عبر “واتساب” من ذوي المفقودين لوضعها في جدول المعلومات الذي سيعمل عليه المكتب الخاص بالهيئة.

ونقلت الوطن عن حجو قوله: "أنه سيتم الاعتماد على الحصول على المعلومات عن الشخص المفقود من ذويه عبر خدمة التواصل لعدم تكبيد المواطنين عناء السفر إلى دمشق، مؤكداً أنه ستتم مقارنة تلك المعلومات التي يدلي بها الأهالي مع ما يتوافر من معلومات لتحديد الشخص المتوفى".

وبين حجو في تصريحه : أنه في مرحلة قادمة سيتم أخذ عينات الدم من أهالي المفقودين عبر فروع الهيئة في المحافظات وتحليل هذه العينات لمقارنتها مع عينات الجثث مجهولة الهوية، مؤكدا أنه سيتم بدء العمل في مخبر السموم الذي كان متوقفاً منذ عشر سنوات إذ تم إحضاره ولم يعمل منذ إنشاء هذا المخبر.