جنرال روسي: عبد الحليم خدام له دور بارز في تدمير سوريا!

جهينة نيوز

كشف ليوند جريجوريفيتش إيفاشوف " نائب ربئس أكاديمية الشؤون الحيوسياسية " في لقاء حصري مع قناة روسيا اليوم عن دور تركيا والمعسكرات الارهابية التي تم تحضيرها مسبقاً لتدمير سوريا وذلك جرى بالتعاون مع وزراء و رجال خرجوا من سوريا من بينهم عبد الحليم خدام الذي كان له الدور البارز في عملية تدمير بلاده او كما وصفها الجنرال بالعملية النوعية لتدمير سوريا.

ودخلت سوريا منذ عام 2011 في دائرة الصراع الناتج عن تدخل جماعات ارهابية مدعومة من اطراف اقليمية ودولية ولايزال الجيش السوري يحارب الارهابيين هناك.

ليوند جريجوريفيتش إيفاشوف يشغل منصب نائب رئيس أكاديمية الشؤون الجيوسياسية. وُلد ليوند إيفاشوف في الجمهورية الاشتراكية السوفيتية القيرغستانية وتخرج من مدرسة طشقند العسكرية عام 1964.