إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا الأميركية اليوم السبت حال الطوارئ مع تحرك العاصفة ألبرتو شمالا نحو ساحل الخليج الأميركي مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بحلول يوم الاثنين.

وقال سكوت في بيان إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة.

ووفقا لأحدث توصية من هيئة الطقس الوطنية من المتوقع أن تقترب العاصفة من الساحل يوم الاثنين.

وأضافت أن "ألبرتو"، وهي أول عاصفة تحمل اسما في موسم أعاصير 2018، تتحرك شمالا بسرعة نحو عشرة أميال في الساعة وتبلغ سرعة الرياح بها نحو 65 كيلومترا في الساعة اليوم السبت.

ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة تدريجيا لحين وصولها لساحل الخليج مساء الاثنين.