ترامب.. لا خلاف على الإطلاق داخل الإدارة بشأن التعامل مع كوريا الشمالية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة، السبت، أن موقف إدارته موحد فيما يخص النهج السياسي المتبع مع كوريا الشمالية.

وكتب ترامب على تويتر قائلا: "لا خلاف على الإطلاق داخل إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية... وإذا كان هناك خلاف فلا بأس".

يأتي تصريح ترامب بعد تقارير إعلامية عن خلاف بين ترامب ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو بشأن الاستراتيجية الأميركية تجاه كوريا الشمالية مع اقتراب الدولتين من عقد قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.