مقتل 5 عناصر من "الخوذ البيضاء" بهجوم مسلح

جهينة نيوز:

قتل 5 عناصر من مايسمى "الخوذ البيضاء" الإرهابية في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على أحد مراكزها في محافظة حلب، في ظل ازدياد وتيرة الاغتيالات والتصفيات التي يشهدها الشمال السوري الخاضع لسيطرة المسلحين.

وافاد المرصد "المعارض" ان "الخوذ البيضاء"، الارهابية اوردت على حسابها في موقع تويتر أن "مجموعة مسلحة مجهولة داهمت مركز الدفاع المدني في بلدة تل حديا (مركز الحاضر) في ريف حلب الجنوبي وأطلقت النار مباشرة على متطوعينا، قتلت خمسة منهم واصيب اثنان آخران بجروح".

وقال المرصد ان المنطقة حيث يوجد المركز تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل اسلامية أخرى.