مؤيد العجان : لاعبي المنتخب السوري علامة فارقة ومحط أنظار الاندية العالمية

جهينة نيوز

يواصل لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم تألقهم في الدوريات التي يلعبون بها وأصبحوا محط أنظار الاندية الكبيرة العربية والآسيوية والأوروبية ومن بينهم لاعب نادي الزمالك المصري مؤيد العجان.

وأكد العجان أن لاعبي المنتخب السوري أصبحوا علامة فارقة في جميع الدوريات التي يلعبون فيها وتميزوا بشكل لافت الأمر الذي ساهم في توجيه الأنظار الى الدوري السوري لاستقطاب أكبر عدد من اللاعبين للاحتراف في الخارج وهذا عامل إيجابي في صقل المواهب أكثر من خلال الاحتكاك مع لاعبين محترفين من جميع دول العالم ما يسهم بالارتقاء في المستوى الفني لمنتخباتنا في جميع الفئات.

وأضاف العجان إنه لن يتمكن من الالتحاق بمعسكر المنتخب في النمسا الشهر القادم لأنه لم ينه فترة التأهيل بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي مبينا أنه سيكون في جهوزية تامة بعد نحو شهر وسيلتحق بالمنتخب في المعسكر الثاني.

وأشار العجان إلى أنه تلقى عروضا كثيرة من أندية عراقية وسعودية وروسية للتعاقد معها مبينا أن رغبته اللعب في أوروبا والمفاوضات ما زالت جارية مع أحد الأندية الروسية وفي حال عدم الاتفاق سيبقى في الزمالك أو أحد الأندية المصرية الكبيرة.

وأوضح العجان أن الدوري المصري يعد من أقوى الدوريات في أفريقيا وخرج العديد من النجوم الذين أصبحوا من الأرقام الأولى في عالم كرة القدم أبرزهم النجم الحالي لليفربول وأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي محمد صلاح.

وتعرض العجان وهو من مواليد دمشق 1993 للإصابة في شهر آذار الماضي ما أدى إلى خضوعه لعمل جراحي و شارك مع الزمالك في 16 مباراة نجح خلالها بتسجيل هدفين فضلا عن صناعة ثلاثة أهداف لزملائه كما أنه يلعب في مركز الدفاع.

سانا