أنصار الله تشن غارات على مطار أبها جنوب غربي السعودية

جهينة نيوز

نفذت طائرات من دون طيار تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، اليوم السبت، غارات على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم أنصار الله: "نفذ سلاح الجو المسير، اليوم السبت، غارات على مطار أبها الاقليمي في عسير" وأضافت أن "الملاحة توقفت من وإلى مطار أبها بعد استهدافه بعدة غارات"، وأكد "تدمير جرافة عسكرية سعودية قبالة منفذ علب بقذائف المدفعية".

وكانت جماعة أنصار الله أعلنت في 11 أبريل/نيسان استهداف مطار أبها الذي يبعد 18 كم عن مدينة أبها في عسير، وشركة أرامكو في جيزان، بضربات جوية نفذتها طائرات مسيرة نوع قاصف 1.

وتتعرض مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، لعمليات استهداف ينفذها أنصار الله تتنوع بين هجمات وقنص وقصف وكمائن، رداً على عمليات يقوم بها "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015 لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.