بيع جميع تذاكر كأس العالم في بعض المدن الروسية

السبت, 26 أيار 2018 الساعة 15:17 | رياضة, كرة القدم

بيع جميع تذاكر كأس العالم في بعض المدن الروسية

جهينة نيوز

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية لمونديال "روسيا-2018"، أليكسي سوروكين، اليوم السبت، أنه تم بيع جميع تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم في بعض المدن.

وقال سوروكين: "تم بيع 90% من تذاكر كأس العالم 2018، كما تم بيع جميع التذاكر في بعض المدن".

وتقام نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 يونيو/ حزيران و15 يوليو/ تموز 2018. ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة روسية، هي: سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.

سبوتنيك


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