تسوية أوضاع عشرات المسلحين ومواصلة تمشيط ريف حمص الشمالي

جهينة نيوز

تواصل الجهات المختصة عمليات تسوية اوضاع المسلحين الذين رفضوا الخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وذلك تمهيدا لعودتهم الى ممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية.

وقامت الجهات المختصة في حمص اليوم بتسوية أوضاع عشرات المسلحين الذين سلموا أسلحتهم الخفيفة وتعهدوا بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن الوطن والمواطنين.

وسلم المسلحون أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة خلال الأيام الماضية وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق الذي أعلن عنه مطلع الشهر الجاري وتم بموجبه إخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين في التسوية مع عائلاتهم إلى شمال سورية.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 16 من الشهر الجاري إعادة الأمن والاستقرار إلى 65 مدينة وبلدة وقرية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد إرغام الإرهابيين على تسليم أسلحتهم والخروج إلى شمال سورية.

وقامت الجهات المختصة وبهدف الإسراع في تسوية أوضاع المسلحين بإحداث عدد من المراكز لاستلام الأسلحة الخفيفة من المسلحين في مدينة الرستن وبلدات تلبيسة والدار الكبيرة وتلدو.

وتسير عملية التسوية بالتوازي مع استمرار عناصر الهندسة بتمشيط القرى والبلدات والمدن في الريف الشمالي لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين وتأمينها بشكل كامل لتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي.

سانا