روحاني لمادورو: الاجراء الناجح والسليم للانتخابات الرئاسية انتصار كبير لفنزويلا

جهينة نيوز

هنأ الرئيس الايراني حسن روحاني نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بانتخابه من جديد لرئاسة الجمهورية، معتبرا الاجراء الناجح والهادئ والسليم للانتخابات نجاحا وانتصارا كبيرا للحكومة والشعب الفنزويلي.

وفي برقية وجهها بالمناسبة، هنأ الرئيس روحاني باعادة انتخاب مادورو لرئاسة الجمهورية في فنزويلا وقال، لاشك ان الاجراء الناجح والهادئ والسليم لهذه الانتخابات التي جرت في ظل اعمال الحظر الاقتصادية وتهديدات القوى الاجنبية، يعد نجاحا وانتصارا كبيرا للحكومة والشعب الفنزويلي.

واكد الرئيس الايراني بالنيابة عن حكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية على التضامن الراسخ مع حكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية، معربا عن امله بان يتم في ظل تضافر جهود مسؤولي البلدين خاصة في الدورة الرئاسية الجديدة للرئيس الفنزويلي، استمرار وتطوير العلاقات الودية والشاملة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية فنزويلا البوليفارية.

وفي ختام البرقية تمنى الرئيس روحاني الصحة والنجاح للرئيس الفنزويلي والازدهار والتقدم لشعب بلاده.

وكالة فارس