هل سيكذب "ابن سلمان" حقيقة اصابته في حادث حي الخزامي؟

جهينة نيوز

اشار المغرد السعودي الشهير "​مجتهد​" الى ان "الكلام يتزايد عن إصابة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حادث حي الخزامى"، لافتا الى أن "دوائر قريبة من ابن سلمان تتحدث عن احتمال خروجه للإعلام قريبا تكذيبا لما يجري تداوله وذلك بعد أن فشلت الصور المنشورة في دحض هذه ​الأخبار​".

واعاد "مجتهد" نشر تغريدة من حساب صوت العرب حيث لفت الحساب الى ان "مصادر عليا في ادارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تتحدث عن اصابة بن سلمان في حادث حي الخزامى ومصادر سعودية تؤكد نقله ب​طائرة​ اخلاء بعد الحادث".

و اختفى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، منذ 21 إبريل/نيسان بعد أحداث القصر الملكي في الخزامي، وفي 27 إبريل/نيسان نُشرت صورة غير مؤكدة تزعم حضور بن سلمان عرض مصارعة "الرويال رامبل" في مدينة جدة، الصورة كانت غير واضحة وغير مؤكدة ولم يتم نقل وإثبات حضور ولي العهد السعودي لهذا العرض رسمياً أو غير رسمي.

ونشر مستشار ولي العهد صورة ثابته لبن سلمان وبن زايد وحمد آل خليفة يوم الجمعة 18 مايو/أيار مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واصفاً الصورة بلقاء ودي جمع الأشقاء قبل أيام بضيافة السيسي، لقاء لم يحظ بأي تغطية إعلامية ولم يعرف أو يسمع أحد به.

قبل ذلك لم تنشر صور لأنشطة بن سلمان حتى خبر مقابلته مع وزير خارجية أميركا الجديد بومبيو في الرياض نهاية إبريل/نيسان الماضي لم يغطيه الإعلام السعودي، ولم تنشر صوراً لخبر لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الأثيوبي الذي حط رحاله الخميس 17 مايو/أيار في الرياض تلبية لدعوة وجهها الملك سلمان له، تعتيم وغموض وعلى غير المعهود والمتعارف عليه.