بري ونصر الله يأملان بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تعكس تمثيل اللبنانيين الصحيح

جهينة نيوز

أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن أملهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة في لبنان بأسرع وقت تعكس التمثيل الصحيح للبنانيين ووفق نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.

وأفاد المكتب الإعلامي لحزب الله في بيان بأن بري ونصر الله بحثا خلال لقائهما الليلة الماضية الملفات اللبنانية الداخلية التي أبديا فيها تقييمهما الإيجابي لنتائج الانتخابات النيابية والمشاركة الشعبية الواسعة التي أكدت على الالتزام بخيار المقاومة وبناء الدولة ومؤسساتها.

ولفت البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا الأوضاع العامة في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية بشكل خاص حيث جددا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله الوطني بكل الوسائل.

وكان مجلس النواب اللبناني أعاد انتخاب بري رئيساً له للمرة السادسة على التوالي خلال جلسة عقدها ظهر الأربعاء الماضي فيما كلف الرئيس اللبناني العماد ميشال عون سعد الحريرى تشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.