البيت الأبيض: نتطلع لعقد قمة مع كوريا الشمالية والخروج بنتائج حقيقية

السبت, 26 أيار 2018 الساعة 13:15 | سياسة, عالمي

البيت الأبيض: نتطلع لعقد قمة مع كوريا الشمالية والخروج بنتائج حقيقية

جهينة نيوز

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يريد عقد القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ويتطلع إلى تحقيق نتائج والخروج بحلول حقيقية من ذلك اللقاء .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابى ساندرز- فى تصريحات، أوردها راديو (سوا) الأمريكي اليوم السبت، " إننا نريد عقد الاجتماع غير أن الرئيس لا يتطلع فقط لعقد اجتماع فحسب .. نريد تحقيق شيئا يبقى لفترة طويلة جدا وحلولا حقيقية فعلية " .

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن يكون هدف الرئيس ترامب من إلغاء القمة مجرد مناورة سياسية، مضيفة أن الولايات المتحدة على استعداد لإجراء أى مناقشات جادة .

وعن احتمال عقد القمة فى موعدها بسنغافورة فى 12 يونيو حزيران المقبل، قالت ساندرز " هو احتمال من الممكن أن يحدث مرة أخرى، والرئيس يريد تحقيق نتائج حقيقية وسيكون هذا عظيما للعالم بشكل عام وكوريا الشمالية بشكل خاص " .


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