مصادر تؤكد قرار تسريح عناصر الدورة 102 في الجيش!

جهينة نيوز

صدر صباح اليوم قرار رسمي بتسريح عناصر الدورة 102 في الجيش، وذلك بعد حوالي 8 سنوات من الخدمة العسكرية.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن قرار التسريح حيث سيطبق القرار رسميا على عناصر الدورة 102 في اليوم الأول من شهر حزيران القادم.

وانتشرت الكثير من الشائعات مؤخرا حول تسريح الدورة 102 منذ عدة أعوام وعلى مدار الأزمة السورية، كما ساهم الكثير من الإعلاميين السوريين بنشر الخبر عن طريق صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي دون ظهور اي مصدر رسمي ليصرح بتأكيد او نفي الخبر.

وتعد دورة 102 هي الأقدم في الجيش السوري، حيث أكمل عناصرها ال8 أعوام كاملة بينما ينتظرون صدور قرار التسريح منذ 6 سنوات.

ونقلت عدة شبكات ومواقع اخبارية عن مصدر عسكري قوله أن انتصارات الجيش السوري الأخيرة كانت أحد أهم أسباب صدور قرار التسريح. واضاف أن قرار تسريح الدورة 102 لا يشمل أبداً أي عسكري فار.

وحقق الجيش خلال العام الجاري 2018, انتصارات تاريخية واستراتيجية شملت تطهير غوطتي دمشق و محيطها بشكل كامل, إضافة الى تطهير سلاسل جبال القلمون, و ما تم في أرياف حمص وحماه من مصالحات أنهت الوجود المسلح فيها.