صادرات النفط الايرانية تسير بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي

السبت, 26 أيار 2018 الساعة 11:51 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

صادرات النفط الايرانية تسير بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية، أن صادرات النفط الخام تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، وتلامس حاليا 2.5 مليون برميل يوميا.

وأوضح علي كاردر في تصريح اليوم السبت، لوكالة فارس أنه لا دور لاميركا في صادرات ايران النفطية، واذا ما قدم الاوروبيون الضمانات اللازمة وتم الحفاظ على خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي)، فمن الممكن الحفاظ على هذا المستوى التصديري (2.5 مليون برميل يوميا)، مع الاخذ بالاعتبار المتغيرات في القضايا التجارية كـ تأثير النمو العالمي على الطلب النفطي، حيث لاعلاقة لهذا بالحظر.

وأكد كاردر أن صادرات النفط لن تواجه مشاكل في حال قدم الدول الاوروبية المستلزمات التصديرية مثل الملاحة والشحن والنقل والتحويلات المالية والتغطية التأمينية.


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