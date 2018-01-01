نيمار يتمنى التدرب تحت قيادة غوارديولا

جهينة نيوز

أبدى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رغبته في التدرب تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، يومًا ما.

وحقق غوارديولا العديد من الألقاب مع الفرق التي قادها وهي برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنكليزي.

وقال النجم البرازيلي صاحب الـ26 عاما في تصريحات لشبكة "ESPN": "كنت دائما أتمنى العمل مع غوارديولا، إنه مدرب مختلف عن الآخرين".

وأضاف: "لسوء الحظ، انضممت لنادي برشلونة، بعد عام واحد فقط من مغادرته للنادي الكتالوني، لكني لازلت حقا أريد أن أعمل معه يوما ما".